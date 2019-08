Dopo nove mesi il lago di Alleghe sta tornando a splendere

di Raffaella Gabrieli

ALLEGHE (BELLUNO) - Vaia, nove mesi dopo: lago di Alleghe risanato. Almeno in parte, nella zona della foce del torrente Cordevole. Nelle ultime tre settimane, infatti, sono stati asportati 15mila metri cubi tra terra, fango e ghiaia trasportati dalla furia dell'acqua e del vento dello scorso ottobre. L'intervento rientra in un progetto più ampio che prevede una seconda fase, fissata a settembre, durante la quale il volume di materiale che verrà tolto dall'acqua ammonterà a ben 200mila metri cubi. In totale, quindi, 8 milioni di euro di investimento per riportare il bacino alpino agli antichi splendori.