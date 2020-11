SEDICO - I ladri non si fermano: nello stesso giorno in cui i carabinieri di Sedico e Belluno hanno portato in caserma una banda di nomadi dopo un tentativo di furto, un’altra banda stava mettendo a segno furti a raffica nella zona tra il Gresal, Bribano, Maieran. Qualche ora prima sui social era apparso un messaggio di persone sospette, poi sotto, una serie di post di residenti che raccontavano le intrusioni avvenute in vari appartamenti. Il bilancio della “solita” domenica pomeriggio di furti è di 5 colpi in abitazioni svaligiate, in tutti i casi i proprietari non c’erano e si sono accorti di quanto accaduto solo al loro rientro. Il bottino totale è di qualche migliaia di euro se si pensa che in ogni casa i malviventi hanno raccolto denaro o gioielli per qualche centinaio di euro.

Con il ritorno dell’ora solare a fine ottobre i ladri sembrano scatenati e, in particolare nei fine settimana quando le persone sono fuori casa, sono inarrestabili. Nel raid che c’è stato domenica in un caso si sono addirittura arrampicati al primo piano e dopo aver fatto razzìa sono usciti dal portone principale del condominio come nulla fosse. Il modus operandi è sempre lo stesso: attaccano nelle tardo pomeriggio con il favore del buio, spaccano gli infissi, portafinestra o finestra e una volta all’interno mettono tutto a soqquadro a caccia di oggetti di valore. Per i proprietario, che erano usciti per la domenica pomeriggio, al rientro la brutta sorpresa. I colpi nelle vie Buzzati, Maieran, Cal de Messa, in questo caso al civico 40. Sul posto in carabinieri della Compagnia di Feltre che hanno effettuato i vari sopralluoghi di furto e che ora indagano per dare un volto ai responsabili. I furti hanno avuto un’escalation, come accade ogni anno, da qualche settimana e forse nemmeno un eventuale lockdown potrà fermare i malviventi che passano sul territorio con veri e propri raid.



