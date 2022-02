PEDAVENA/SAN GREGORIO - I ladri non riposano certo la domenica e così ieri è arrivato il bilancio dell'ennesima razzìa nel Feltrino. Colpite un'abitazione in comune di Pedavena ed un'altra a San Gregorio nelle Alpi. La tecnica in entrambi i casi è stata la solita: finestra forzata e una volta all'interno caccia ai valori e all'oro. Sugli episodi indagano i carabinieri della Compagnia di Cortina. Il primo colpo è avvenuto in via Trieste a Pedavena, nella tarda serata di domenica. I malviventi sono entrati da una porta finestra al primo piano dell'edificio, dopo essersi arrampicati, ed hanno agito indisturbati. Il bottino è stato ingente: rubato tutto l'oro che c'era in casa.



L'altro furto a San Gregorio nelle Alpi sempre domenica sera, in via dell'Agricoltura. In questo caso si è trattato di un vero e proprio blitz in una casa singola. «Ero uscito per andare a portare le mie condoglianze a un conoscente tra le 17 e le 18 - racconta il proprietario- . Quando sono tornato ho trovato tutto a soqquadro». «Dalla fretta di andare a portare sostegno alla persona colpita dal lutto - prosegue l'uomo - non ho preso nemmeno la giacca e il portafoglio che era in una tasca». I malviventi se ne sono impossessati rubando anche i documenti dell'uomo, che lui spera vengano ritrovati quanto prima. Non si troveranno più sicuramente i 160 euro che erano all'interno del portafoglio.