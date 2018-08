Invalida dopo un intervento di routine: denuncia tutti i medici

di Olivia Bonetti

AGORDINO -che hanno avuto a che fare con quella paziente. Doppio filone in Tribunale per una presunta colpa medica che ha cambiato la vita di una donna agordina, rimastadopo un'operazione di routine. In piedi, oltre alla causa civile, che si sta svolgendo in questi mesi in Tribunale a Belluno, c'è l'inchiesta penale con diversi indagati. Su questo filone però, al momento non si sa nulla: il fascicolo potrebbe anche andare verso l'archiviazione. Tutto inizia nel 2016 quando la donna viene ricoverata per un intervento di routine al San Martino. Ma durante la degenza non sarebbe stata applicata la profilassi antitrombotica. Un protocollo indispensabile