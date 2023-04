FONZASO Scompare dopo il decesso improvviso del padre, ritrovato morto dopo due giorni: si è suicidato. Una tragedia nella tragedia quella accaduta nelle scorse ore a Fonzaso dove la comunità è stata scossa da un doppio lutto: un uomo di 50 anni trovato senza vita l’altra sera e un pensionato 80enne, che era stato colpito da un malore improvviso proprio di fronte al figlio. Una vicenda che ha lasciato tutti sgomenti: sconvolta dal dolore la mamma-moglie che ha perso nel giro di poche ore l’unico figlio e l’amato marito.

IL MALORE

La catena di sciagure che ha travolto la famiglia fonzasina inizia martedì. È il giorno in cui il padre, un uomo molto conosciuto in paese, si sente male. Un infarto improvviso, che sembra lo abbia colpito al culmine di una discussione con il figlio. Il 50enne avrebbe visto il padre stramazzare al suolo e cadere dalle scale senza poter far nulla. A quel punto, sotto choc, esce di corsa di casa senza fare più ritorno. La moglie dell’80enne nel frattempo allerta i soccorsi, chiedendo aiuto al 118, ma al loro arrivo i sanitari non possono fare altro che constatare la morte del pensionato. Intanto il tempo passa e l’unico figlio della coppia non rientra. La donna si è ritrova completamente sola ad affrontare quel terribile lutto e a organizzare il funerale del marito. I carabinieri della Compagnia di Feltre, intervenuti, hanno accertato e confermato che si era trattato di morte naturale, escludendo responsabilità di terzi, e la salma è stata messa subito a disposizione dei familiari.

LE RICERCHE

Intanto i giorni passano e quel figlio tanto amato non rientra. Per i carabinieri si tratta di scomparsa volontaria, ma gli amici non si danno pace temono che possa essere accaduto qualcosa: battono a tappeto il terreno attorno all’abitazione della famiglia. Il 50enne sembra scomparso nel nulla e non dà sue notizie da due giorni. Giovedì sera la scoperta da parte di un escursionista che dà l’allarme: il corpo di un uomo sotto un dirupo in località Pedasalto, proprio a due passi da casa.

IL RECUPERO

Su richiesta dei carabinieri, giovedì sera il Soccorso alpino di Feltre è intervenuto a Pedesalto per recuperare il corpo senza vita del 50enne. «I soccorritori hanno raggiunto il luogo indicato alla base di un dirupo dove era caduto - spiega il soccorso alpino in una nota diffusa ieri -, lungo un sentierino di accesso alla condotta dell’acqua, hanno ricomposto e imbarellato la salma per poi trasportarla al carro funebre». Per i carabinieri non c’è dubbio: si sarebbe trattato di suicidio e la salma è già a disposizione dei familiari. Tocca a loro dare la notizia alla madre-moglie che in due giorni ha perso due persone care: la donna comprensibilmente sconvolta cade a pezzi. Non si conosce ancora la data del doppio funerale.