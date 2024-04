Schianto tra auto: due feriti. Pompieri al lavoro per estrarre una donna dalle lamiere

BELLUNO - Incidente tra due auto, una donna rimane incastrata tra le lamiere e il bilancio è di due feriti. Alle 14:15, di oggi mercoledì 10 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti in viale dei Dendrofori a Belluno per un incidente stradale tra due auto.

I pompieri arrivati dalla centrale, hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato l’estrazione di una donna rimasta bloccata nell’abitacolo. Tutti e due i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti con un codice di media gravità in pronto soccorso. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.