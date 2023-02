Non rientra a casa dalla passeggiata nel bosco: la moglie lo trova svenuto, salvato con l'elisoccorso

COMELICO SUPERIORE (Belluno) - Il Soccorso Alpino è stato attivato stamani, 19 febbraio, intorno alle 10.30, per un 70enne rinvenuto dalla moglie privo di coscienza lungo una strada boschiva a Federe, sopra l'abitato di Casamazzagno. L'uomo, residente in zona, non era rientrato da una camminata e la moglie era andata a cercarlo nei luoghi frequentati abitualmente, dove lo ha rinvenuto a terra.

Sul posto sono stati inviati una squadra del Soccorso alpino della Comelico e della Guardia di Finanza, assieme a un'ambulanza. È quindi intervenuto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Prestate le prime cure, l'uomo è stato imbarcato e trasportato all'ospedale di Treviso.