Si allarga in curva e si scontra con l'auto che giunge in senso opposto: quattro feriti, uno è grave

LIMANA - Un incidente ha coinvolto due autovetture oggi, 2 agosto, verso le 13 in località Refos nel Comune di Limana. Le due auto si sono scontrate quasi frontalmente all'altezza di una curva. Probabilmente una delle due auto si è allargata in curva scontrandosi con la vettura che stava giungendo nell'opposto senso di marcia. Quattro le persone ferite, una è stata trasportata con l'elicottero del Suem in ospedale le altre tre sono stata soccorse con le ambulanze. Per mettere in sicurezza i veicoli sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.