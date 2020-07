Schianto a catena sul ponte Cadore, traffico in tilt e tre feriti

PIEVE DI CADORE - Incidente oggi, 22 luglio, poco prima della 15, sul ponte Cadore con 3 veicoli coinvolti. Sul posto oltre ai sanitari e vigili del fuoco i carabineri che hanno effettuato i rilievi di legge. Tre le persone, tutte donne, rimaste ferite: due portate all'ospedale di Pieve di Cadore, una, con l'elicottero, a Belluno. Si tratta di C.C, 53enne di Santo Stefano di Cadore, R.D., 51enne di Santa Giustina e C.M. 27enne di Dolo (Venezia). La più grave è la 53enne di Santo Stefano: è attualmente in osservazione al pronto soccorso del San Martino per il politrauma, verrà poi ricoverata. Le altre due automobiliste invece stanno per essere dimesse. Ultimo aggiornamento: 17:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA