Vanno dritti in una semicurva: si schiantano in moto contro il palo, due giovani gravissimi

BELLUNO Sono gravissimi i due giovani che questa sera, 8 settembre, alle 21.50, in sella a una moto Aprilia mille, si sono schiantati contro un palo dell’illuminazione pubblica sul ponte Dolomiti, in via Sarajevo a Belluno. Dopo lo schianto per consentire i soccorsi e i rilievi il ponte è stato chiuso. Abbattuto il palo della luce e i due sbalzati a terra: si tratta di un uomo di 32 anni di Caserta, F.N., e una donna ucraina 25enne ucraina, K.B. entrambi residenti in città. Lui è stato intubato ed è gravissimo. Anche per lei codice rosso, ma è meno grave.

L'incidente non ha coinvolto altri veicoli. Per cause al vaglio dei militari la moto Aprilia 1000 con i due in sella i due, lui alla guida, sarebbe finita fuori strada mentre la coppia procedeva in direzione della rotonda di Col Cavalier. Il centauro F.N. avrebbe perso il controllo della motocicletta, imboccando il ponte andando dritto alla semicurva a destra e finendo la corsa contro il palo. L'impatto è stato tremendo e la coppia è stata sbalzata dalla moto ed è finita violentemente sull'asfalto dopo un volo di diversi metri. Immediato l'intervento delle ambulanze del pronto soccorso di Belluno, arrivate con rianimatore a bordo. I due giovani sono stati portati al San Martino in codice rosso. Sul posto oltre alla pattuglia dei carabinieri di Belluno, la polizia Stradale che ha fatto viabilità e i vigili del fuoco. Ultimo aggiornamento: 22:59