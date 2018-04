© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - I Vigili del Fuoco di Belluno sono intervenuti questa mattina, mercoledì 4 aprile, alle 5.24 sulla SS 50, in via Caduti 14 Settembre 1944, per un'uscita autonoma di un'autovettura che è finita contro la siepe di una casa. Sul posto un APS con cinque uomini e una autogru per il recupero della macchina. L'intervento è terminato alle 6.41.