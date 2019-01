A fuoco Malga Foca, pompieri a piedi: strada bloccata dagli alberi caduti

AGORDO - A fuoco Malga Foca, storico punto di riferimento per gli escursionisti e gli amanti della montagna, sulle pendici del monte Celo, in comune di La Valle agordina. I vigili del fuoco, accorsi da Agordo e da Selva di Cadore, con diverse squadre di effettivi e di volontari, hanno dovuto, oggi 13 gennaio, raggiungere a piedi la casera, in quanto le strade per raggiungere la baita sono tuttora impraticabili per gli alberi caduti durante l’alluvione di fine ottobre 2018. L’elicottero Drago 118 del reparto volo di Venezia ha operato, effettuando diversi lanci d’acqua fino al limite dell’operatività per il sopraggiungere del buio. Le fiamme hanno distrutto tutto la parte lignea della malga. I vigili del fuoco stanno ancora lavorando.

