SEDICO - Incidente sabato, poco prima delle 15, in località Gresal lungo la statale 50. Una Ford condotta da un cittadino marocchino, A.S. classe 1975, è finita fuori strada autonomamente. Ferita anche la passeggera, una connazionale, S.B., classe 198. Entrambi residenti a Feltre sono stati portati al pronto soccorso di Belluno. Sul posto per i rilievi è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della stazione di Sedico.