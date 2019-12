Giocattoli cinesi fuori norma per i bambini a Natale: maxi sequestro

BELLUNO - La Guardia di Finanza di Belluno ha sequestrato circa 2.500 articoli, prodotti nella Repubblica Popolare Cinese e destinati alla vendita, privi di etichette informative e della marcatura CE. In particolare, sono stati requisiti 1.877 giocattoli, 230 prodotti di cancelleria, 195 pezzi di bigiotteria, 119 accessori per l'abbigliamento e 13 quadri.



L'operazione si è sviluppata in seguito al controllo del territorio effettuato dai militari della Sezione Mobile del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Belluno contro la commercializzazione di prodotti pericolosi o insicuri, in coincidenza con il periodo natalizio. Le merci sequestrate sono state inventariate e messe a disposizione della Camera di commercio di Treviso/Belluno, che applicherà le previste sanzioni.