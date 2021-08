Attacchi sui social al pediatra che invita a vaccinarsi, soldarietà del consiglio comunale a Nicolini

BELLUNO- Parte della maggioranza di Palazzo Rosso e l'Unione comunale del Partito democratico di Belluno esprimono la solidarietà al consigliere comunale e pediatra dell'Ulss Dolomiti, Gian Giacomo Nicolini, che ha invitato a vaccinare i bambini contro il Covid con un video messo inn rete, ricevendo insulti di ogni genere da alcuni no-vax.



I CONSIGLIERI

«Desideriamo esprimere pubblicamente e senza riserve la nostra piena solidarietà al collega Giangiacomo Nicolini, oggetto in queste ore di volgarissimi attacchi personali sui social a causa dell'appello lanciato (peraltro come iniziativa promossa dell'Azienda Ulss Dolomiti) a favore delle vaccinazioni scrivono Francesco Rasera Berna, Paolo Bello, Massimo De Pellegrin, Walter Cibien, Fabio Bristot e Valentina Melis - non solo ribadiamo la nostra condivisione dell'appello, poiché il vaccino, insieme ai comportamenti individuali, è la strada necessaria per sconfiggere la pandemia, ma vogliamo sottolineare che chi formula attacchi siffatti non esercita alcun diritto di critica o alcuna libertà di espressione ma semplicemente manca di educazione e rispetto. La mancanza di rispetto è l'anticamera dell'intolleranza scrivono i consiglieri - e dunque è di per sè nemica della libertà e della democrazia e deve trovare il ripudio dell'intero corpo sociale, nel solco delle migliori tradizioni della nostra città».



IL PARTITO DEMOCRATICO

Anche l'Unione comunale Pd aggiunge di «apprendere con stupore quanto accaduto nei giorni scorsi al dottor Nicolini a seguito della pubblicazione di un video sulle dinamiche di sviluppo del Covid-19 nei ragazzi. In modo preciso e puntuale, il pediatra Giangiacomo Nicolini ha sottolineato e documentato i motivi per cui la vaccinazione di questa fascia d'età sia così importante e strategica nel contenimento del virus. Lasciano semplicemente attoniti, gli insulti, a volte molto pesanti, motivati da considerazioni senza nessun fondamento scientifico, ma dettate da posizioni preconcette e integraliste che condanniamo fermamente, nei confronti di un professionista che ha sempre dimostrato serietà e professionalità e che fin dall'inizio della pandemia è stato in prima linea nella lotta alla pandemia». Il Pd comunale di Belluno «ci tiene a ringraziare Nicolini per quanto fatto fino adesso per la comunità bellunese e per il contributo che continuerà a dare per il nostro territorio».