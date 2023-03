LAMON - Nell'estate 2024 la galleria Pala Rossa sarà realtà. A distanza di 8 anni dalla sottoscrizione dell'accordo tra Regione Veneto e Provincia di Trento per la realizzazione dell'opera e quasi 20 dal progetto, ieri c'è stata la posa della prima pietra. I lavori che fino a poco tempo fa sembravano solo un sogno sono ora realtà. «L'opera avrà dalle ricadute importantissime per il territorio», ha detto la vicepresidente del Veneto, Elisa De Berti, alla cerimonia di inaugurazione che si è tenuta ieri mattina al cantiere che si è aperto sulla regionale 50.



LA CERIMONIA

All'inaugurazione ieri c'è stata una grande presenza anche dei sindaci del Primiero e del Vanoi, oltre ai primi cittadini bellunesi. In prima linea il sindaco di Lamon, Loris Maccagnan, e quello ancora più interessato Federico Dalla Torre di Sovramonte, che per anni ha inviato ripetuti solleciti per la realizzazione della Pala Rossa. Presente il presidente della Provincia, Roberto Padrin e e la Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti della Regione, Elisa De Berti.



STRATEGICA

«Grazie alla galleria Pala Rossa, attesa da molti anni, sul tratto stretto della Regionale numero 50, tra Ponte della Serra e Ponte Oltr - ha detto la vicepresidente De Berti -, non si avranno più i momentanei blocchi del traffico. Oggi diamo il via ad un'opera la cui realizzazione si tradurrà, una volta completata, in un miglioramento della viabilità del territorio sia in termini di sicurezza, sia in fatto di volumi di traffico, sia per la qualità della circolazione, guardando sia al cittadino sia al turista». «Infrastrutture come questa - ha sottolineato l'esponente della giunta regionale - ci permettono di dimostrare come messa in sicurezza, valutazione dei dati sul traffico veicolare, specificità del territorio, ambiente, economia e turismo siano elementi interdipendenti, che non dobbiamo più pensare come disgiunti l'uno dall'altro».



IL COLLEGAMENTO

La galleria Pala Rossa adeguerà il piano viabile della SR 50 "Del Grappa e Passo Rolle" in comune di Lamon, dal chilometro 52+900 al 54+250. La regionale 50 rappresenta il principale collegamento tra la zona del Feltrino, la Bassa Valbelluna e l'Alto Trevigiano con il Primiero (Trentino-Alto Adige). Inizia a Fonzaso (in Provincia di Belluno), dopo circa 15 chilometri attraversa il confine regionale e termina a Predazzo (in Provincia di Trento). Lo scopo dell'intervento è quello di migliorare sia i collegamenti interni all'area coinvolta che i collegamenti interregionali tra Veneto e Trentino -Alto Adige, risolvendo le attuali criticità relative a geometria stradale e sicurezza, vista anche la presenza di un'ampia parete rocciosa verticale.



L'INTERVENTO

Secondo il progetto definitivo redatto da Veneto Strade, l'opera sarà lunga 950 metri, di cui 85 in galleria artificiale presso l'imbocco sud e 17,50 metri in artificiale presso l'imbocco nord. Sarà dotata, tra gli altri, di impianti di illuminazione, ventilazione longitudinale, spegnimento idrico antincendio, monitoraggio delle condizioni ambientali all'interno del tunnel e semaforico agli imbocchi. Saranno create due piazzole, una per ogni senso di marcia, collegata all'esterno attraverso un percorso accessibile ai mezzi di soccorso. L'opera prevede due piccole deviazioni provvisorie, agli imbocchi sud e nord per consentirne proprio la realizzazione, evitando l'interferenza tra traffico e cantieri. Il costo dell'opera, il cui importo lavori è pari a 17milioni 229mila 823 euro, ammonta a 25 milioni di euro: 9 milioni sono a carico della Provincia di Trento, 8milioni 10mila euro sono erogati dalla Provincia di Belluno attraverso il Fondo Comuni di Confine e 8 milioni di euro sono stato stanziati dall'Anas. A seguito dell'aumento dei costi delle materie prime, l'importo complessivo è pari a 31 milioni 784mila 557,60 euro. Il tempo contrattuale per completare l'opera è pari a 480 giorni. Al termine della cerimonia ieri il buffet nel locale Osteria Ponte Serra, rinato dopo l'incendio.