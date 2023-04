SANTO STEFANO - Il maxicantiere nella galleria Comelico partirà nella prossima primavera. I lavori verranno eseguiti soltanto nella fascia notturna, con l a chiusura totale del traffico e la deviazione obbligata per i mezzi su e giù per i tornanti del “Paso d Sant Antone”.

Per l’autunno è attesa la gara d’appalto per un progetto che sarà in sostituzione di quello presentato ai primi di dicembre del 2021. Sul tavolo varie ipotesi di intervento tra fresatura e rivestimento od altro. A nche la copertura economico-finanziaria è modificata: non più attingendo all’Accordo di programma, per la ristrutturazione di ponti e gallerie, nel post Morandi, bensì all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Di avvio imminente, con riferimento alla procedura burocratica, ha parlato anche Anas in una dettagliata relazione presentata alla Presidenza del Senato nei mesi scorsi , da parte del commissario per l’individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all’adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno, per l’evento sportivo di Cortina 2021. È l’unico documento reperibile, in cui ci sia scritto nero su bianco il prossimo destino del tunnel di quattro chilometri, porta di accesso al Comelico dal fondovalle. Nel dettagliato documento si sottolinea che il Piano così come rimodulato contiene l’eliminazione dell’intervento di ammodernamento e ripristino dello svincolo di Tarlisse, nel territorio comunale di Auronzo, “in quanto incompatibile con la cantierizzazione di un altro intervento Anas di imminente avvio nell’adiacente galleria del Comelico”.

L’opera auronzana non verrà eseguita e il milione e 700mila euro stanziati v errà utilizzato per finanziare altri cantieri che necessitano di ulteriori risorse. Tutte queste variazioni sono state inserite nella rimodulazione del Piano dello scorso ottobre ed approvate tramite un apposito decreto commissariale, il numero 20, dell’11 novembre. Sul cronoprogramma ed avvio fra un anno del maxicantiere, nella sede dell’Unione montana comeliana, si guarda all’obiettivo raggiunto.

