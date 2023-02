SANTO STEFANO Il maxicantiere nella galleria Comelico è stato completamente “sospeso”. Per il momento. Un atto quasi “dovuto”, dopo le pressioni giunte unanimemente dal territorio e per venire incontro a questo, ai pendolari, a chi vive tra il Piave e il Padola. Sono in corso ulteriori approfondimenti per capire e verificare eventuali alternative, all’ipotesi iniziale di chiudere l’importante traforo a fasce, con finestre in entrata e in uscita dal comprensorio e la chiusura completa di notte. Nelle stanze dei bottoni dei palazzi, cui spetta decidere, si conferma che la questione non è così semplice: se lo fosse, sarebbe stata “sciolta” fin dall’inizio. Essendo in corso altri accertamenti, aggiustamenti e riscontri, non si parla ancora, nemmeno lontanamente, di consegna dei lavori all’impresa , che ricordiamo era prevista entro il mese di giugno 2022.

IL PATTO Le incertezze sono molte, a partire proprio dalla tempistica. Le certezze, al momento, invece riguardano l’aspetto operativo ingegneristico e progettuale che sta proseguendo e il monitoraggio costante che Anas sta compiendo sul tunnel di quattro chilometri, lungo la statale 52 Carnica. « È quanto avevamo già concordato in occasione della nostra ultima trasferta a Roma, quando abbiamo incontrato anche il ministro Matteo Salvini, che ci ha assicurato che avrebbe pensato lui – conferma, pur laconicamente il presidente dell’Unione montana del Comelico, Giancarlo Ianese, tentando di trincerarsi con un no comment –. Dobbiamo fissare una data, in breve tempo, per ritornare a Roma e definire il tutto, sempre con il titolare del dicastero e con i suoi funzionari » . L’accordo è chiaro e prevede che prima sia varato il cantiere per sistemare la vecchia strada Dla Val e poi, dopo alcuni mesi, parta quello all’interno della galleria, con la chiusura limitata alle ore notturne. « Nel prossimo viaggio – conclude il presidente dell’Um – spero di riuscire a definire un po’ tutto » .

IL FINANZIAMENTO L’ultima discesa nella capitale, da parte di Giancarlo Ianese, è stata tre mesi fa, quando, assieme alla vicesindaco di Santo Stefano, Elisa Bergagnin, ha avuto conferma del finanziamento per recuperare la vecchia strada Dla Val, che insiste sul territorio comunale di Auronzo e di Santo Stefano, con una forbice tra i 50 e 70 milioni di euro. Sul resto, sia in un caso che nell’altro, i tecnici, gli esperti, gli enti competenti stanno ancora lavorando: dalla modalità di esecuzione dei lavori agli orari di transito, dalle tempistiche generali ai due cantieri.