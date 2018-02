Processo infinito e rischio di 6 anni di carcere per un furto di legna da 20 euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FELTRE - Tre sentenze, otto anni sotto procedimento (e non è ancora finita ndr), sfilata di testi e consulenti per un presuntocirca. «È veramente paradossale - afferma l'avvocato Ferdinando Coppa che difende l'imputato sotto processo - facciamo di tutto per togliere le cause dai Tribunali e ora, pur legittimamente dal punto di vista giuridico, riapriamo un processo per un furto dal valore irrisorio».Al centro dell'odissea giudiziaria, 53enne agronomo di Feltre, che ora rischia anche una condanna che potrebbe arrivare a 6 anni. Tutto è iniziato l'8 agosto del 2010 a Miane, quando lui gestiva una baita in zona e aveva una concessione per asportare legname: venne accusato di aver rubato 7-8 quintali di legna di faggio di proprietà del Comune, poco meno di due bancali. In Appello il giudice lo definì un «fatto tenue» e il feltrino venne assolto. Ma la Cassazione, nei giorni scorsi ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Venezia per il relativo giudizio. Insomma il processo è da rifare...