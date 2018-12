© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un furioso incendio è scoppiato verso le 17 in una palazzina di quattro appartamenti, posti su due piani, nel villaggio di Sant'Anna in comune di Tambre. Mistero sulle cause visto che l'edificio era totalmente disabitato. Sul posto numerose squadre dei vigili del fuoco e il sindaco Oscar Facchin.