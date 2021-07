"Tempesta elettrica": raffica di fulmini con conseguenti incendi e blackout

CORTIINA/AURONZO - Quasi una "tempesta elettrica" quella che si è abbattuta oggi pomeriggio, 22 luglio, sulle montagne del Bellunese, senza causare feriti o gravi danni. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco per incendi scatenati da fulmini caduti. In un caso a fuoco un albero a Pocol di Cortina, dove la squadra del locale distaccamento è intervenuta intorno alle 15.30. Alle 14.30 circa invece un incendio ad una cabina elettrica a Colle Santa Lucia. Sul posto la squadra dei volontari di Colle, con i permanenti di Agordo. Infine le immagini di un fulmine sono state documentate a Misurina e pubblicate sulla pagina Facebook Meteo in Veneto.

APPROFONDIMENTI MALTEMPO Meteo in Veneto. Temporali, grandinate e raffiche di vento oggi nelle...

In alcune zone della provincia inoltre si sono verificati blackout.