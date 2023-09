CORTINA D'AMPEZZO - La strada del passo Tre Croci sarà riaperta oggi, in giornata. In qualche modo potrà essere regolato il transito dei veicoli, mentre si lavorerà sul pendio sovrastante, per mitigare il rischio idrogeologico, nella zona in cui si è verificata una importante colata di detriti, la scorsa settimana.



DISAGI QUASI CONCLUSI

Stanno dunque per terminare i disagi dei numerosi utenti di quel collegamento vitale, fra la conca d’Ampezzo e la valle dell’Ansiei, percorso ogni giorno da centinaia di lavoratori. Le ottime previsioni meteorologiche di questo periodo inducono all’ottimismo, sui tempi di soluzione del problema. Ieri c’è stato un altro sopralluogo, al quale ha partecipato Roberto Padrin, presidente della Provincia di Belluno, con i tecnici della sua amministrazione e la ditta incaricata degli interventi di somma urgenza. È stato controllato il versante e sono stati studiati gli ultimi dettagli progettuali, necessari a disporre il cantiere. Il progetto, elaborato dalla Provincia, prevede di realizzare un vallo lungo 120 metri, a monte della strada. Il fossato dovrà contenere eventuali altre colate di detriti. Sarà anche eretta una scogliera di massi, per far defluire l’acqua della pioggia ed evitare ulteriori fenomeni di erosione. Dovranno essere coinvolte anche le Regole d’Ampezzo, proprietarie del terreno, per il taglio di alcuni alberi e agevolare la realizzazione dell’opera. Il sopralluogo tecnico di ieri ha aggiunto altri elementi, utili all’intervento. Mancano ancora le quantificazioni economiche.



DETTAGLI DA DEFINIRE

«Quando anche gli ultimi dettagli saranno stati definiti, potrà essere dato il via al cantiere – assicura il presidente Padrin – l’operazione, di fatto, è già avviata con queste ultime analisi. La collaborazione tra enti, tra Provincia e Veneto Strade in questo caso, è fondamentale per dare sicurezza a una strada, la Regionale 48 del passo Tre Croci, che è molto frequentata, sia dai residenti sia dai turisti. Da parte nostra interveniamo sul versante, per la mitigazione del rischio di ulteriori colate. Veneto Strade, che in questi giorni ha assicurato un impegno collaborativo e che ringrazio, mi ha comunicato che martedì in giornata procederà con la riapertura della strada». Da oggi sino al 22 settembre si lavora per la bitumatura della strada provinciale 30 “Panoramica” del Comelico, esclusi sabato, domenica e festivi. È istituito un senso unico alternato, regolato da semaforo, in località Costa. Ci sarà invece l’interdizione totale al transito, in tratti saltuari, lungo il percorso da Costa a Costalissoio.