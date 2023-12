IL RICONOSCIMENTO

BELLUNO - L’appuntamento annuale della Fondazione Bocchetti-Protti è tornato anche quest’anno, nella sala teatro del centro Giovanni XXIII. Ieri, con la tradizionale cerimonia, tanto cara a Carlo Protti, sono state consegnate le borse di studio elargite dalla Fondazione a studenti della provincia che hanno conseguito nell’anno scolastico 2022/2023 il diploma di maturità con il massimo dei voti e si sono iscritti a una facoltà universitaria. Il premio individuale, di mille euro, come da statuto della Fondazione, vuole essere, oltre che un riconoscimento per i traguardi raggiunti, un sostegno e un incoraggiamento per gli studenti che si sono iscritti alle varie facoltà universitarie e stanno iniziando a posare i primi mattoni che saranno le fondamenta del loro futuro.

LA CERIMONIA

L’evento di ieri è stato coordinato dalla professoressa Rosetta Cannarella e accompagnato dalle note del gruppo “Giovani Archi Bellunesi”, 13 giovani artisti diretti dalla professoressa Svetlana Platneva, che hanno accompagnato la cerimonia con alcuni brani di musica classica per ensemble d’archi con pianoforte. Durante la mattinata il presidente, Gianmarcello D’Ambros, ha ripercorso la storia della Fondazione, ricordando la figura dell’onorevole Carlo Protti, la sua vita ricca di successi, incarichi e onorificenze, ma soprattutto la sua generosità nel devolvere ai giovani tutto il suo patrimonio, per rendere merito al valore della cultura e all’impegno delle menti più brillanti del nostro territorio. La tradizionale lectio magistralis, dal titolo “Incontri difficili, ma attesi”, è stata tenuta da don Gigetto De Bortoli, presidente del Centro Italiano di Solidarietà (Ceis), che ha offerto alla platea spunti di riflessioni su temi importanti e attuali, ricordando l’importanza di curare le relazioni, anche attraverso la manifestazione e la condivisione delle emozioni.

SUL PALCO