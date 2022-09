FELTRE - Da settant'anni sono sulla piazza, per Feltre sono uno degli esercizi commerciali entrati quasi nel Dna dei cittadini. Dopo 7 decenni la fioreria Cortina di via Cesare Basttisti chiude i battenti e con essa un negozio che ha fatto la storia del commercio cittadino.



GIU' LA SERRANDA

Venerdì Serena Cortina e il marito Delfo Bertelle chiuderanno, hanno cercato di cedere l'azienda a prezzi da stock ma nessuno ha risposto all'appello.

La Cortina è stata fondata il 4 agosto del 1952 e ora, dopo settant'anni gli attuali titolari sono costretti ad appendere i fiori al chiodo. Ad aprire il negozio è stato Mario Cortina che dopo trent'anni dietro il bancone aveva ceduto la bottega alla figlia Serena che ha condiviso l'impegno protrattosi poi per quarant'anni con il marito Delfo Bertelle.



IMPRENDITORI

«Sono passati quarant'anni da quando abbiamo iniziato, ma - spiega Serena Cortina - sono volati perchè abbiamo sempre amato quello che facevamo». «Io - racconta invece Delfo Bertelle - sono in pensione già da qualche anno mentre mia moglie Serena da agosto. Adesso abbiamo deciso di goderci la pensione e quindi abbiamo cercato di cedere l'attività. Per il momento però è stato un buco nell'acqua. Si erano presentati dei clienti interessati, noi non volevamo che un pezzo importante della nostra vita andasse perduto e così abbiamo proposto di dare in affitto i muri e la licenza a prezzi veramente concorrenziali. Era un decisione dettata dall'amore per il nostro lavoro, per non mandare al macero tutto e perchè Feltre non perdesse un esercizio commerciale come questo e la città non rimanesse priva di una fioreria in centro».



I SERVIZI

La fioreria Cortina oltre ad essere rimasto l'unico negozio del genere in centro aveva numerosi clienti anche all'estero che si collegavano con la ditta di via Cesare Battisti attraverso il canale di Interflora società associata solo ad un'altra fioreria del Bellunese oltre a quella della famiglia Cortina».

«È una questione spiacevole per la città. La fioreria Cortina - spiega l'assessore Alberto Curto - è un pezzo storico di Feltre. Con la chiusura il centro rimarrà privo di una fioreria».