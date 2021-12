Morto Giovanni Fent, l'imprenditore del marmo

FELTRE - Si è spento all'età di 91 anni Giovanni Fent, fondatore dell'impresa Fent Marmi di Seren del Grappa. Una vita dedicata al lavoro quella vissuta da Giovanni che, sessant'anni fa, ha fondato l'azienda di lavorazione di marmi, pietre e graniti. Nel 2003, con grande soddisfazione ed orgoglio, sono subentrati i figli Diego e Orlando che stanno portando avanti con professionalità e competenza quanto con fatica è stato avviato dal padre. Giovanni è sempre stato legato alla comunità di Mugnai, dove viveva con la moglie Teresa, e la Fent marmi ha cercato sempre di sostenere le attività che le realtà presenti nel territorio volevano portare avanti. Ricordiamo per esempio che, in occasione del passaggio del giro d'Italia, l'azienda aveva donato una bicicletta in pietra che è stata posizionata nella piazza di Rasai a Seren del Grappa. Carattere solare e amichevole, oltre al lavoro Giovanni amava molto la sua famiglia, i figli e gli adorati nipoti. Una delle sue passioni era la scrittura, tant'è che adesso che era in pensione si dilettava a scrivere racconti della sua vita, poesie dialettali e anche un'autobiografica. A raccontarlo sono proprio i famigliari, che nel gruppo Sei di Mugnei se hanno voluto scrivere una lettera indirizzata al capofamiglia. «Caro papà, caro nonno, ci hai lasciato un'eredità speciale: la storia della tua vita, scritta nelle lunghe giornate della tua vecchiaia. Un'autobiografia che contiene i preziosi ricordi di una vita ben vissuta e spesa con totale dedizione alla famiglia, d'origine e nostra. In queste pagine ci siamo tutti: gli affetti più cari, i parenti, gli amici di una vita, la comunità di Mugnai a cui eri legato. Ti vogliamo ricordare così, impegnato davanti al computer e indaffarato a rilegare in semplici libretti retrò, le migliaia di pagine che stampavi. Vogliamo condividere con la comunità questo pensiero e cioè quanto sia importante lasciare traccia della propria vita, per far capire e comprendere agli altri come sia densa di eventi piacevoli e dolorosi, di gioie e di ferite, di sacrifici e di gratificazioni. Un'altalena di emozioni positive e negative che non devono smarrirci, ma devono darci ogni giorno la forza di andare avanti, di essere ottimisti come eri tu, affidandoci ai progetti divini. Per noi sarà questa la traccia del nostro cammino. Ora ti immaginiamo in un posto felice, sereno e consapevole di aver dato e ricevuto tutto il possibile dalla vita. Proteggici da lassù, sappi che sei attorniato da una grande famiglia unita che ti ama e che ti pensa in ogni istante». (E.S.)