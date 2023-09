​FELTRE - È partito il conto alla rovescia per la riapertura della linea ferroviaria da Feltre in direzione Treviso e Padova e viceversa. Il gran giorno sarà domenica, proprio alla ripresa delle attività lavorative dopo la pausa estiva, ma soprattutto delle scuole e delle università. Numerosi infatti sono i feltrini che studiano nelle scuole di Treviso e Padova e che per i loro spostamenti, quotidiani o settimanali, utilizzano il treno.

C’è l’alternativa dei bus sostitutivi, ma richiede un maggior tempo di percorrenza, senza contare gli imprevisti che si possono trovare lungo il percorso con conseguente ritardo nel raggiungimento della destinazione.

LO STOP

La chiusura della tratta era scattata lo scorso 26 febbraio per permettere l’esecuzione delle opere necessarie all’elettrificazione della linea. Oltre ad un adeguamento dei binari e dei sistemi, i lavori più corposi hanno sono stati quelli per la manutenzione straordinaria delle gallerie di Sanzan, Santa Maria e Castelnuovo, fra i comuni di Feltre e Quero Vas, con l’abbassamento del binario per consentire il passaggio dei treni elettrici che dovrebbe scattare da dicembre 2025. Altro punto cruciale del nuovo cantiere è il ponte ferroviario sul torrente Sonna a Feltre, nei pressi della stazione ferroviaria, dove sono stati sostituiti i manufatti in ferro perché i treni elettrici sono più pesanti di quelli a trazione diesel. Nel dettaglio entra Rfi: “In questi mesi abbiamo provveduto alla realizzazione dei basamenti dei pali della linea di trazione elettrica tra Montebelluna e Alano di Piave ed eseguito alcuni interventi di adeguamento della galleria ferroviaria Sanzan 1 e opere propedeutiche alla realizzazione del futuro intervento sulla galleria Sanzan 2. Inoltre abbiamo eseguito alcuni interventi di adeguamento sulle gallerie Castelnuovo e Santa Maria Maddalena. In questa fase, come in quella successiva dei lavori le imprese incaricate da Rfi provvederanno anche a realizzare le nuove sotto stazioni elettriche e installare le condotte per la tensione elettrica”. Come sottolineato da Rfi i lavori non sono ultimati. Nel 2024 è previsto infatti un ulteriore stop per permettere il completamento dei lavori.

IL PROSSIMO PASSAGGIO

Rimane invece ancora chiusa la tratta da Feltre a Belluno per permettere i lavori di elettrificazione della linea portati avanti da Ferrovie e, parallelamente, le opere di demolizione e ricostruzione dei cavalcaferrovie di Pont nel comune di Feltre e di Formegan nel comune di Santa Giustina. La riapertura di questo tratto è prevista per il 29 ottobre, ma è da stabilire se i cavalcaferrovia saranno effettivamente ultimati per quella data. Quello di Formegan sarà chiuso totalmente al traffico sabato.