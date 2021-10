FELTRE - Il Natale a Feltre? Si farà. Difficile dire oggi come e cosa si potrà fare, in quanto la situazione pandemica è in continua evoluzione, però la volontà forte dell'Amministrazione comunale è quella di dare alla città un'ambientazione natalizia che possa dare un sostegno al commercio feltrino ma dare anche un'occasione di socialità ai feltrini e ai turisti che vorranno passare qualche ora o qualche giorno in città. La novità assoluta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati