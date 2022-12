FELTRE - Il fatturato di Clivet vola a +27% rispetto allo scorso anno. Un risultato importante che la proprietà ha deciso di condividere con i propri dipendenti elargendo una somma tra gli 800 e i 1300 euro che potranno essere utilizzati proprio per far fronte all'aumento delle bollette. Ma non solo. Ha deciso di dare un contributo di 200 euro anche a coloro che sono stati da poco assunti come segno di fiducia. Una notizia importante quella che giunge dalla sede di Feltre da parte della proprietà e che conferma ancora una volta non solo come Clivet sia radicata nel territorio bellunese ma quanto cerchi di puntare sul benessere dei dipendenti e delle loro famiglie. Una bella storia di Natale in un contesto dove invece molte realtà industriali non nascondono le loro difficoltà, come la vicina Videndum (ex Manfrotto).

TREND POSITIVO

La Clivet, azienda con sede a Villapaiera di Feltre, annuncia che sta concretizzando degli ottimi risultati e si augura di chiudere il 2022 con dati superiori a quelli previsti: a novembre la crescita del fatturato è stata infatti del 27% rispetto all'anno precedente e dell'8% rispetto al budget, mentre i dati dell'ordinato evidenziano un aumento del 40%. Questo trend positivo dovrebbe essere confermato anche nel 2023 grazie ai molteplici incentivi economici previsti e sarà sicuramente supportato dalle numerose assunzioni fatte nel corso del 2022: nelle sedi di Feltre e Milano, a oggi, sono stati inseriti 126 operai e 48 impiegati, in totale l'organico è aumentato del 22% rispetto a dicembre 2021.

TEAM COMPATTO

Nel corso del 2022 sono state affrontate anche tante incertezze, legate a fattori esterni, ma questo ha portato il team Clivet a lavorare compatto con determinazione, resilienza e particolare capacità di adattamento per raggiungere e superare gli obiettivi fissati. Il contesto macroeconomico in cui stiamo vivendo ha incrementato notevolmente anche il costo della vita: per questo, l'azienda, insieme alla Casa Madre, da sempre vicina ai suoi lavoratori, e in accordo con le organizzazioni sindacali, ha deciso di erogare per l'anno 2022, in via straordinaria, un welfare caro - vita, ulteriore misura concreta di supporto e di sostegno ai lavoratori.

LA MISURA

Con questo bonus, Clivet vuole esprimere un tangibile segno di riconoscenza per l'impegno profuso dai suoi dipendenti, leva determinante del proprio successo. L'importo del welfare caro-vita varia da un minimo di 800 euro ad un massimo di 1.300 per tutti coloro che hanno più di 6 mesi di anzianità lavorativa, secondo i criteri condivisi con i sindacati. Verrà inoltre riconosciuto un contributo di 200 euro anche per le nuove persone assunte entro il 30 novembre 2022 come segno di fiducia e di riconoscenza.

PROSSIMI MESI

L'impegno di Clivet rimarrà anche per i prossimi mesi quello di continuare ad incrementare la struttura, l'organico, il fatturato, ma anche di investire nella creatività in stretta collaborazione con Midea che, dopo 6 anni dalla joint venture, riconosce la professionalità e la dedizione, del partner italiano e investe in tecnologie innovative e nella realizzazione a Feltre di un nuovo stabilimento (la prima pietra è stata posata lo scorso ottobre e la conclusione dei lavori previsto per gennaio 2024) con un nuovo centro di ricerca e sviluppo che porteranno ad ulteriori 300 posti di lavoro sul territorio. Clivet si conferma così un'azienda in continua crescita, all'avanguardia in ambito tecnologico e con una mente sempre aperta in grado di reagire prontamente al contesto in continua evoluzione, investendo e promuovendo prodotti di eccellenza sostenibili nel futuro, nell'ottica del principio Green.