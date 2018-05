Lo pestano per rubargli via 50 euro: arrestati i due aggressori

di Olivia Bonetti

Sono accusati di aver picchiato un uomo all’uscita dal supermercato Coop di Feltre per portagli via 50 euro. È ancora tutta da chiarire la dinamica della rapina avvenuta i giorni scorsi. Per quella vicenda i carabinieri della Compagnia di Feltre hanno fermate due persone, con l’accusa di rapina in concorso: un uomo e una donna. Lui è una vecchia conoscenza, un 30enne che si trova in carcere a Baldenich a Belluno dal 27 aprile scorso. Lei invece è finita ai domiciliari.