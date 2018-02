Malore improvviso, il bancario Fabio Dal Zotto muore a 44 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELLUNO - Addio a Fabio, il bancario appassionato di calcio. Ieri mattina, poche parole per lamentarsi di un malessere e poi, all'improvviso, la morte. Un malore fatale ha posto fine alla vita del 44enne residente a Mugnai di Feltre, sposato e diventato da pochi mesi padre di una bimba. La notizia ha fatto ben presto la notizia della città dove l'uomo era molto conosciuto per il suo impiego in banca e per la sua militanza nella società sportiva Juventina.