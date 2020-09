Tre adulti e tre bambini in difficoltà sul gruppo del Cristallo: sos a 1.800 metri

BELLUNO - Sei escursionisti di Ferrara in difficoltà, tre adulti e tre bambini, sono stati messi in salvo dal soccorso alpino e speleologico nella zona di Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno. Alle 19.10 la centrale del 118 è stata allertata per i sei escursionisti rimasti bloccati nel Gruppo del Cristallo.



Completata la Ferrata Renè de Pol al Forame de Inze, una volta raggiunta Forcella Verde, anziché rientrare da Val Pra del Vecia e scendere a Cimabanche, il gruppo ha preso il vecchio sentiero ora chiuso, non ha notato i segnali che indicano di proseguire a destra ed è sceso seguendo le tracce della Grande Guerra.



Arrivati a circa 1.800 metri di quota sopra la sorgente del Felizon, i sei si sono dovuti fermare, incapaci di proseguire, e hanno chiesto aiuto. Individuati anche grazie alle coordinate della loro posizione, gli escursionisti sono stati recuperati dell'elicottero del Suem utilizzando il verricello e trasportati a Ospitale. © RIPRODUZIONE RISERVATA