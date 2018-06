Ai figli della direttrice delle Poste tutta â€‹l'eredità dell'anziano cliente

di Olivia Bonetti

VOLTAGO - Direttrice delle poste delegata a operare sui conti dell'demente: si sarebbe appropriata di oltre, accendendo anche due, come unica beneficiaria. Una storia dai contorni nebulosi quella che è approdata ieri mattina in Tribunale a Belluno. Alla sbarra, da qualche anno in pensione. È chiamata a rispondere di. Parte civile nel processo che si è aperto ieri, in Tribunale a Belluno, il figlio e il nipote dell'anziano Massimo Dal Molin, deceduto qualche anno fa. Valerio e Fabio Dal Molin, si sono affidati all'avvocato Omar Amato del Foro di Milano, dove i due vivono. La direttrice di poste è difesa dallo studio Paniz.