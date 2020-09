​Elezioni comunali, plebiscito a Borca di Cadore, vince Sala. Confermato Frena a Colle, a Gosaldo trionfa "Deza" e a San Vito Caruzzo

Ultimo aggiornamento: 13:55

Elezioni comunali 2020: i risultati dei comuni al voto nella provincia di Belluno. I nuovi sindaci.(lista Insieme per Borca) eletto con il(390 voti sul totale dei 413 validi). L'altra lista arrivata dalla Puglia" con il candidato Luigi Schiavone ha preso solo: confermato il sindaco uscenteanche a Colle, con ildei voti, ovvero 155 schede. La lista "Civetta" con Sisto Agostini ha preso il 21,32% dei voti, 42 croci.: maggioranza bulgara per il neo sindacoche con 316 voti vieneper la sua lista "Viviamo Gosaldo". Si ferma al 5,11% la sfidante Morena Dal Don della lista "Sempre con voi" (17 voti).: Non ce l'ha fatta il sindaco uscente Franco De Bon, lista "Siamo San Vito", che si è fermato al 47,14%, con un totale di 486 voti.della lista "San Vito Domani", che ha preso il(545 voti sul totale di 1031, per il comune che ha avuto l'affluenza più alta in provincia).: Grande riconferma per la sindaca uscente, 703 voti. Lo sfidante forte che le contendeva la poltrona di sindaco, Matteo Toscani, (Lista Valle Venas Civica) si è fermato a 39,24% (454 voti sul totale di 1157).: Anche a Vodo(Lista Insieme), condei voti (326 schede sulle totali 502). Al secondo posto Elio Marchioni (Uniti per Vodo) col 32,07% (161 voti) e al terzo Eugenio Tartaglia de L'Altra Italia col 2,99% (15 voti).Zoppè di Cadore: Eletto sindacodei voti (73 schede), per la lista "Bronze Squerte". Si è fermato al 26,26%, ovvero 26 voti su 99, lo sfidante Igor Simonetti (Insieme per Zoppè)