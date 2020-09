Voltago Agordino: mancato ancora il quorum, resta il commissario Gli altri municipi al voto

Voltago Agordino

in provincia di. I risultati., resterà il commissario prefettizio (Antonio Russo dal 28 maggio dell'anno scorso).unico candidato, non è infatti riuscito a battere il quorum e, anche a causa nei numerosi cittadini residenti all'estero che non sono rientrati (per le elezioni amministrative non è previsto il voto per posta), l'affluenza si è fermata al 43,15%. Va ricordato che Voltago era stato commissariato anche alle scorse elezioni, a maggio 2019, per il mancato raggiungimento del quorum.Dalle elezioni usciranno i nuovi (o riconfermati) sindaci di un drappello di comuni del Cadore e dell'Agordino - Zoldano. Si va al rinnovo del Consiglio a(sui 777 votanti 110 sono Aire),(su 394 elettori 86 sono residenti all'estero),(su 851 elettori, 343 sono all'estero),(1653 elettori, 97 Aire),(2164 elettori, 602 Aire),(960 elettori, 256 Aire) e(228 aventi diritto al voto, 41 Aire).A tentare il bis ci sono cinque sindaci, che diventano sei se si mette in conto che sia Marianna Hofer (uscente) che Matteo Toscani (ex) hanno già guidato Valle di Cadore. Gli altri uscenti in corsa sono: Franco De Bon (contro Emanuele Caruzzo) a San Vito, Domenico Belfi (contro Elio Marchioni e Eugenio Tartaglia) a Vodo, Bortolo Sala (contro Luigi Schiavone) a Borca di Cadore, Paolo Frena a Colle Santa Lucia (a sfidarlo Sisto Agostini). Duello con due volti nuovi a Gosaldo dove a sfidarsi saranno Morena Dal Don e Stefano Da Zanche e a Zoppé di Cadore dove a contendersi lo scranno più alto saranno Paolo Simonetti e Igor Simonetti.