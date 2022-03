Eccellenze del Nordest, le imprese più dinamiche del Bellunese: domani l'inserto del Gazzettino e il focus

BELLUNO - Tra le cento società di capitali più performanti del Triveneto, secondo l'Indice di Performance ISP dei commercialisti due sono della provincia di Belluno. Tra le 150 società di capitali più performanti delle provincia di Belluno, secondo l'Indice di Performance ISP dei commercialisti, 9 sono le grandi società. Le performance medie delle prime 70 società di capitali piccole più performanti delle provincia di Belluno, sono superiori di circa il 7% rispetto alle grandi e di circa il 4% rispetto alle medie. Sono questi alcuni dei dati contenuti nel focus sull'economia del territorio dell'inserto Eccelenze del Nordest in edicola domani, martedì 29 marzo, con il Gazzettino che verranno presentati sempre domani, a Belluno, con l'analisi dei commercialisti e Ca' Foscari sulle performance delle quasi 2 mila imprese del bellunese. Non solo i fatturati, ma anche gli indicatori economico-finanziari, combinati nei parametri dell’Indice Sintetico di Performance - ISP, per evidenziare le imprese più dinamiche della provincia e del Triveneto.

Eccellenze del Nordest

Arriva a Belluno l’ultima tappa di “Eccellenze del Nord Est, le imprese più dinamiche”, il roadshow per presentare l’analisi sulle imprese più dinamiche della provincia e del Triveneto, realizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Belluno, Treviso e Venezia con l’Università Ca’ Foscari di Venezia, che si terrà in presenza e in diretta streaming dalla sede dell’Ordine martedì 29 marzo 2022 dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali di Federica Monti, presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Belluno, seguirà l’intervento di Stefania Malacarne, consigliere dell’Ordine e componente del gruppo di lavoro Eccellenze del Nord Est 2022, che illustrerà l’analisi sulle performance delle quasi 2 mila società di capitali della provincia di Belluno, attraverso otto indicatori di eccellenza che compongono l’Indice Sintetico di Performance - ISP. A seguire la tavola rotonda “L’economia del bellunese post Covid-19“, moderata da Roberto Papetti direttore de Il Gazzettino, in cui imprenditori, economisti e professionisti si confronteranno sullo stato dell’economia Bellunese e sulle prospettive di crescita delle imprese, con gli interventi di Mario Volpe professore dipartimento di economia Università Cà Foscari Venezia, Lorraine Berton presidente Confindustria Belluno Dolomiti, Romano Tiozzo segretario generale CCIAA di Treviso - Belluno e Federica Monti presidente ODCEC Belluno.

“Le opportunità strategiche delle “Olimpiadi Milano-Cortina 2026” (infrastrutture, turismo, impianti e sostenibilità)” è il titolo della seconda tavola rotonda con gli interventi di Michele Basso presidente Fondazione DMO Dolomiti, Marco Grigoletto presidente Associazione Nazionale Esercenti Funiviari Veneto, Sandro Bernardi consigliere Fondazione Milano - Cortina 2026 e Francesco De Bettin presidente DBA Group S.p.A. Sono 110 mila i bilanci delle società di capitali del Triveneto, situate lungo i 400 km dell’asse immaginario da Bolzano a Trieste, oggetto dell’analisi economica. Un tessuto economico di imprese che copre i 40 mila chilometri quadrati tra Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, di cui sono parte gli 11 mila commercialisti del Triveneto.

Gli organizzatori

Un’iniziativa organizzata con il patrocinio di ​Università Ca' Foscari di Venezia, Centro Vera, Camera di Commercio di Treviso - Belluno, Provincia di Belluno e Comune di Belluno. La partecipazione è gratuita, per iscrizioni: www.symposiumcommercialisti.it L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Belluno ha sede in città, conta 200 iscritti partecipa alla Conferenza degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, all’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, Massimo Casagrande.