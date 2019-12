Era rimasto disoccupato e spacciava: aveva mezzo chilo di droga in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SANTO STEFANO - Era rimasto disoccupato e forse voleva guadagnare qualche euro, così, da incensurato, sarebbe diventato pusher. Si è messo “in proprio” e si è procurato mezzo chilo di marijuana. Per gli inquirenti infatti tutta quella droga era pronta per lo spaccio. La difesa, invece, probabilmente punterà su una scorta per uso personale. Intanto D.D., 36enne di origine pugliese, residente a Santo Stefano, è dietro le sbarre a Baldenich per l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di...