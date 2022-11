Longarone, donna scomparsa: Ancora nessuna traccia di Doris Dell'Agnola

LONGARONE - Nessun passo avanti nelle ricerche di Doris Dell'Agnola, la 51enne di Longarone di cui non si hanno più notizie da martedì. Ieri sono proseguite per tutta la giornata le ricerche di Doris, la 51enne di Longarone scomparsa martedì sera, giorno dell'ultimo contatto telefonico con i familiari. Ieri mattina è stato fissato il campo base in zona Fiera e le squadre si sono spostate in vari punti per proseguire le perlustrazioni, dal momento che non c'è alcuna indicazione precisa del luogo in cui la donna, allontanatasi a piedi, potesse essere diretta. È stata visionata tutta l'area della parte alta di Longarone, compresi i sentieri che era solita frequentare la 51enne da ragazza, e sono stati controllati la diga del Vajont, le scarpate di Piave e Maè, i percorsi tra Igne e Soffranco.

Purtroppo non è emerso nulla che possa ancora fare luce sulla sua scomparsa e non è arrivata alcuna segnalazione da persone che possano averla incrociata nei giorni scorsi. Presenti sul campo il Soccorso alpino di Longarone, Belluno, Alpago e Valle di Zoldo con i droni e il Gruppo forre, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Auronzo e Cortina, i Vigili del fuoco con i droni e l'elicottero che ha effettuato un sorvolo dall'alto. Le ricerche riprenderanno questa mattina alle 7.30.

Venti escursionisti scomparsi in 20 anni



Sono oltre una ventina, solo negli ultimi 20 anni, gli escursionisti ma anche gli appassionati di montagna inghiottiti dai monti e spariti senza lasciare traccia. Persone mai ritrovate. Misteri che non hanno ancora una soluzione. Nomi e cognomi finiti nella terra degli scomparsi, con i familiari che non si danno per vinti e con tenacia tornano a cercare il loro caro sui luoghi in cui è stato visto per l'ultima volta. Gli ultimi, in ordine cronologico, sono questi: il 6 agosto 2015 il vicentino Luciano Bizzotto parte da Canal D'Agordo e non torna più; il 14 agosto 2017 la turista fiorentina Carla Fredducci scompare in Val di Zoldo; il 4 gennaio 2019, sul Nevegal, sparisce nel nulla il commercialista milanese Riccardo Taccon, dopo essere uscito per una corsa sul Colle bellunese. E poi, forse il caso più noto, il 39enne originario di Trivignano (Venezia) e residente a Milano Federico Lugato, sparito in Val di Zoldo nell'agosto del 2021 e poi ritrovato purtroppo senza vita nel fondo di una scarpata grazie all'impegno di tantissimi volontari e ovviamente dei tutte le forse scese in campo.