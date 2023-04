​Dolomiti Beer Trail, 1200 in gara nella corsa che trascina il turismo: Gusmerini prima fra le donne

PEDAVENA - Lafa registrare il tutto esaurito. Nata quasi per gioco da un gruppo di amici la manifestazione, giunta alla sua 6. edizione, ha portato alla linea del via, sistemata all'interno dello stabilimentodi Pedavena (traguardo nel parco della Birreria Pedavena), oltre 1200 atleti che si sono confrontati sui tre tracciati disegnati dagli esperti organizzatori. Il tutto esaurito dei pettorali era previsto, ma è arrivato con circa dieci giorni di anticipo sulla chiusura delle iscrizioni a testimonianza di quanto questa manifestazione attragga appassionati e anche chi ha scelto la corsa come lavoro.Tre sono le distanze su cui si sono cimentati i partecipanti in questo evento feltrino ormai divenuto appuntamento classico primaverile: una distanza lunga da 55 chilometri denominata Ultra con un dislivello positivo di 3000 metri, la 24 chilometri detta Trail con il dislivello di 1400 metri e valevole come tappa d'apertura del prestigioso circuito "Golden Trail National Series 2023 supported by Salomon" e la 12 chilometri che prende il nome di Tour, dislivello di 700 metri, per chi muove i primi passi nel mondo trail e per gli atleti più giovani.All'importanza dell'evento sportivo viene legata anche quella di ricaduta sul territorio. I Comuni di Feltre e Pedavena danno il loro patrocinio, i tracciati attraversano il territorio pedemontano del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e ha come obiettivo quello di valorizzare i sentieri di Pedavena, Croce d'Aune e Sovramonte. Una sorta di vetrina di livello internazionale per questa porzione di territorio che diventa potente volano per il turismo nell'intera provincia di Belluno. L'arrivo di atleti da ogni parte d'Italia è trampolino di lancio per un ulteriore passo che l'evento potrà compiere il prossimo anno.Il circuito Golden Trail National Series 2023 supported by Salomon", una serie di gara nazionali, parte nel segno di Ilian Angeli e Martina Cumerlato. Il forte atleta classe 2002 del Team La Sportiva ha messo in riga i 600 atleti che hanno corso sui sentieri e tra i boschi del Monte Avena. Per lui un tempo finale di 1h52'03. Secondo posto per Roberto Giacomotti (Peragun) che ha fermato il cronometro a 1h53'25. A seguire Simone Costa dell'Atletica Rotaliana che ha terminato la sua gara in 1h53'41. Completano la top five di giornata Alessandro Riva (Team Karpos) e Danilo Brambilla (Falchi Lecco). Podio femminile tutto veneto con Martina Cumerlato, neo acquisto del Team Asics, capace di vincere in 2h11'33. Alle sue spalle ennesima conferma per la bellunese Giulia Pol (The North Face) passata sul traguardo con il tempo di 2h13'05 e per l'altra belllunese Marina Da Rin Zanco (Atl Dolomiti Belluno) che ha chiuso in 2h15'54. Nelle 5 anche Giulia Marchesoni e Laura Basile.Lombardo il podio della gara lunga. Il bergamascoha fatto il vuoto e ha tagliato in solitaria il traguardo con il crono di 4h54'47 mettendo dietro il bresciano Diego Angella (5h00'23) e l'esperto ultra runner orobico Luca Carrara (5h12'41). A seguire Francesco Lorenzi e Massimo Paladini. In campo femminile a trionfare èdel Gs Quantin che ha fermato le lancette a 6h19'21". Sul podio assieme a lei sono salite Shari Chenet (6h39'37) e Erika Cecchel (6h40'45).In 300 gli atleti al via della prova corta. Ad imporsi ci ha pensato Isacco Costa in 51'53". Alle sue spalle sono arrivati Federico Vecellio Patis (55'39") e Stefano Anesi (57'18"). Nelle donne si è imposta l'azzurra di corsa in montagna Alessia Scaini (1h02'56") su Sara Mazzucco (1h07'31") e Federica Schievenin (1h12'30"), entrambe bellunesi.