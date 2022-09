CANAL E/FALCAD E - Venti minuti interminabili quelli trascorsi da Sebastiano Zaginel che aiuta la compagna Beatrice De Paoli nella conduzione del Rifugio Mulaz “Giuseppe Volpi” , che si trova tra i comuni di Canale e Falcade . Venti minuti che sono stati però importanti per salvare la vita di una turista tedesca 61 enne , colpita da malore mentre andava a fare la doccia. « Sono stati minuti veramente interminabili - spiega Sebastiano - perché per quanto sei preparato ad affrontare certe situazioni quando le te le trovi davanti non sai mai se sei capace a gestirle. Fortunatamente questa volta è andata bene e il defebrillatore che da due anni abbiamo al rifugio questa volta è servito veramente per poter mantenere in vita questa signora » .

LA TESTIMONIANZA « Aveva prenotato al Rifugio per trascorrere la notte lei e il suo compagno - racconta Sebastiano - quando è arrivata ha chiesto le chiavi della doccia e gliele ho consegnate, ha fatto poi per salire le scale e a un certo punto abbiamo sentito tutto un frastuono. Siamo saliti e abbiamo trovato la donna a terra. Fo r tunatamente si è sentita male qui , dove abbiamo potuto intervenire subito se il malore l’avesse colpita in doccia sarebbe stato molto più complicato in quanto probabilmente si sarebbe chiusa all’interno e sarebbe stato necessario buttare gi ù la porta perdendo minuti preziosi » . Il rifugista prosegue nel racconto di quei concitati minuti: «M entre la mia compagna è andata a prendere il def i brillatore io ho iniziato a praticargli il massaggio cardiaco e poi ho messo in pratica tutte quelle cose che avevo imparato partecipando ad un corso di primo soccorso organizzato dal Cai di Feltre e che era condotto dalla dottoressa Lara Pilotto che in questo caso deve ringraziare perché i suoi insegnamento sono stati in questo caso veramente importanti. Oltre al massaggio ho praticato cinque scosse alla signora e questo mi ha permesso di consegnare allo staff sanitario del Suem, giunto prontamente in elicottero, la signora ancora in vita. Sono stati momenti per me veramente di grande preoccupazione spero comunque che quello che ho fatto sia stato utile » .