BELLUNO - Nel corso dell'anno che si è appena concluso, il comitato di Belluno della Croce Rossa ha ampliato le proprie attività. E per continuare quanto nel 2023 è stato fatto per immigrati e anziani soli - queste le due voci comparse fra gli impegni degli ultimi dodici mesi -, il sodalizio ha bisogno di nuove forze. Sono queste le ragioni per cui la Cri Belluno guidata da Paola Zannoni ha organizzato un nuovo corso che sarà presentato lunedì 8 gennaio (ore 20,30) nella sede di via Bortotti 7 a Belluno. «Vorremmo che il corso fosse frequentato da tante persone spiega la presidente - perché nel 2023 abbiamo ampliato le nostre attività. E per affrontare al meglio la questione degli immigrati e continuare a garantire compagnia e sostegno a persone anziane sole, abbiamo bisogno di nuovo e forze. Perché solo in questo modo, cioè con nuove risorse, continueremo non solo ad essere in grado di leggere i fenomeni, ma anche di portare effettivamente aiuto a chi ha bisogno».

IN PRIMA LINEA

Tutti conoscono il ruolo svolto nel 2023 da Cri Belluno nell'accoglienza ai migranti. Un ruolo riconosciuto anche dalla Prefettura che con il Comitato ha attivato una convenzione per accompagnare le persone in arrivo in provincia; ma la Croce Rossa ha anche allestito una tenda a Cavarzano per la prima accoglienza: nata per rispondere all'emergenza quando non vi erano comuni immediatamente disponibili, questa esperienza si è protratta per un mese con sempre tutte i posti occupati. Non vanno infine dimenticati ruolo e collaborazione con la struttura che il comune di Borgo Valbelluna ha aperto a Cavassico Superiore. Per quanto riguarda gli anziani, Zannoni parla di «una fragilità molto diffusa nel territorio». Al momento la Cri ne segue 5 nel territorio di Belluno: «Ma gli assistenti sociali continuano a segnalarci casi e bisogni nuovi. E noi siamo naturalmente disponibili a farcene carico, ma abbiamo appunto bisogno di nuove energie, cioè di nuovi soci». L'aiuto consiste sia nel fare compagnia soli o i cui figli sono lontani, sia nello svolgere per loro piccole faccende.

LA FORMAZIONE

Ecco quindi le ragioni del nuovo corso di formazione per volontari Croce Rossa che verrà presentato lunedì 8 gennaio. L'obiettivo? Riuscire a formare un certo numero di persone per poter proseguire con attività già consolidate. «Ma chissà cosa porterà il nuovo anno. Per cui vogliamo essere pronti». La proposta di formazione si dividerà in due fasi: la prima della durata di 20 ore è necessaria per diventare Volontari di Croce Rossa. Quanti avranno completato questo primo percorso con successo, potranno sin da subito impegnarsi in alcune delle attività, a partire per esempio dall'area che si occupa del sociale su cui il Comitato punta con sempre maggiore decisione per supportare le famiglie in difficoltà del territorio. Per chi lo vorrà, poi ed è questa la seconda fase del corso la formazione si prolungherà per altre 80 ore tra teoria e pratica e 50 ore di tirocinio che serviranno per ottenere la qualifica di soccorritore Cri che permette, fra l'altro, di salire in ambulanza per i servizi di emergenza e assistenza sanitaria.

LE ATTIVITÀ

Una ricca varietà di opportunità che spazia dalla convenzione con la Ulss 1 Dolomiti in supporto al servizio del 118, sino ai servizi di assistenza sanitaria a grandi eventi esistenti in provincia; non mancano nemmeno collaborazioni di lunga data come quella con il Calcio Belluno o con la Pallavolo Belluno. Ancora: presso la sede di via Bartotti, per esempio, è sempre attivo l'aiuto che viene garantito a circa 65 famiglie indigenti alle quali, con cadenza bimensile, vengono forniti beni alimentari. In questo caso alla Cri arrivano persone e famiglie la cui situazione è già stata vagliata e segnalata dai servizi sociali. Prima lezione del corso 12 gennaio alle ore 20. Contatti per informazioni: sosiscrizioni@cribelluno.it; 346-1066457.