Virus manda in tilt l'azienda, operai a casa e rete isolata per precauzione

LIMANA - Sistema informatico in tilt: la Costan “chiude” per un giorno. È stato annullato ieri il turno del pomeriggio e della sera per gli operai e i dipendenti dell’azienda Epta (ex Costan) di Limana, leader nell’allestimento di impianti frigoriferi per supermercati e ipermercati. A casa centinaia di lavoratori, dopo la scoperta di ieri mattina. Quando gli operai sono arrivati nello stabilimento di via degli Alpini, 14, si sono resi conto che era impossibile lavorare, perché la rete aziendale telematica...