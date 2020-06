Ha un utile di oltre 3.1 milioni di euro il bilancio 2019 di Cortinabanca, che sarà portato all’assemblea annuale il prossimo sabato 27 giugno; oppure in seconda convocazione mercoledì 8 luglio. Gli oltre 2.500 soci dell’unico istituto di credito della provincia di Belluno non potranno partecipare di persona all’incontro, per le disposizioni sanitarie di contenimento della pandemia Covid-19; potranno pertanto votare conferendo la loro delega alla figura del rappresentante designato.

«Tutti i nostri soci – informa il presidente Alberto Lancedelli – riceveranno per posta la documentazione completa, con le modalità di partecipazione e le informazioni sui punti all’ordine del giorno dell’assemblea, in modo da avere tutti gli elementi necessari per esprimere il voto, anche se con una modalità straordinaria. Per maggiori informazioni o chiarimenti, è stata attivata la casella di posta elettronica assemblea@cortinabanca.it e, comunque, è sempre a disposizione l’ufficio soci al numero 0436 883855».

L’assemblea dovrà anche rinnovare il consiglio di amministrazione di Cortinabanca, in scadenza, così come il collegio sindacale. I sette consiglieri rappresenteranno le diverse aree in cui opera l’istituto di credito: cinque per la zona Cortina, San Vito e Agordino; uno per il Centro Cadore; uno per Belluno e Ponte nelle Alpi. Il bilancio 2019 è positivo, come conferma il Cet 1 Ratio, l’indice che esprime la solidità della banca, del 25,08%; la raccolta diretta complessiva è in crescita del 9% rispetto allo scorso anno e così pure gli impieghi con i clienti, in aumento del 2%. Per quanto riguarda l’attività sul territorio, Cortinabanca ha confermato anche per il 2019 il suo sostegno a oltre 230 sodalizi e associazioni, per una somma complessiva di 240mila Euro; a ciò si sono aggiunte altre iniziative, rivolte a soci, clienti e alle comunità.

«Il 2019 è stato sicuramente un anno positivo – conferma il presidente - a conferma della nostra solidità. E’ stato anche il nostro primo anno di lavoro nell’ambito del gruppo bancario cooperativo di Cassa centrale banca, durante il quale abbiamo dovuto adeguare, con responsabilità e professionalità, la nostra struttura e il nostro modo di lavorare ad una nuova dimensione, quella di “Gruppo”, ma sempre con l’obiettivo di mantenere quel ruolo di banca del territorio, mutualistica e cooperativa, che ci caratterizza da 125 anni. Abbiamo iniziato il 2020 con la nuova denominazione sociale Cortinabaqnca, rinnovato, adeguato alle attuali esigenze di comunicazione, per dare ancora più forza alla nostra identità e ai nostri valori, che abbiamo voluto confermare anche in questo difficile momento di emergenza sanitaria e economica». © RIPRODUZIONE RISERVATA