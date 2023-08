CORTINA - Questa è la settimana culminante dell’estate ampezzana, con il pienone degli ospiti, che arrivano solitamente dopo Ferragosto, trascorso al mare, così che un paese di cinquemila abitanti si ritrova ad accogliere almeno trentamila persone, oltre ai pendolari che raggiungono la conca ogni giorno, dalle vallate vicine. Perché una giornata a Cortina non può mancare, anche se si soggiorna in Val Badia o in Pusteria, oppure in Cadore.



IL CALENDARIO

A Cortina si va anche per assistere alla infinita serie di eventi, incontri, manifestazioni, che si accavallano. Questa è la settimana della grande Festa de ra Bandes. Ogni giorno c’è almeno un concerto, in piazza, alle 20.45, verso il gran finale di sabato, con quattro concerti ed esibizioni, ma soprattutto con l’inesauribile cartellone di domenica 27, musica dalle 8.30 del mattino sino al buio, con una quindicina di bande, di diverse regioni italiane e dell’Austria. Oggi, fra gli amici più vicini, sale a Cortina la Filarmonica di Belluno 1867. Venerdì 25 sarà la volta della Banda di Feltre. Domenica suoneranno e sfileranno anche le bande di Lentiai e di Farra d’Alpago.



UNA MONTAGNA

C’è la rassegna “Una montagna di libri”, con gli ospiti di maggior richiamo. Oggi alle 18, all’Alexander Girardi, arriva Enrico Mentana, a parlare di “L’Italia, il mondo, la destra e la sinistra”. Giovedì 24 agosto la rassegna si sposta sui prati di Socrepes, alle 14, con Camilla Baresani, che spiega “Nutrirsi di romanzi e film – le scene più famose che raccontano il cibo”. Lo farà nell’ambito del Cortina summer party, edizione da record, con trenta proposte enogastronomiche, elaborate da quindici chef, con cinque pasticceri e uno stand di prodotti selezionati. Alla Cooperativa di Cortina c’è la Wine week, una settimana dedicata alle degustazioni di vino e all’incontro con personaggi noti. Tutti gli incontri sono alle 17.30. Ieri è intervenuto Bruno Vespa, nella insolita veste di produttore di vini; oggi c’è Camilla Baresani, autrice di “Vini, amori”. Domani c’è Nicolò Calore, autore di “Memroie d’acqua terra e vino”; giovedì 24 agosto Stefano Cosma presenta i vini Conte d’Attimis con il libro “Tazzelenghe”. Si conclude venerdì 25 agosto, con l’azienda bellunese Pian delle Vette, con un ospite ancora segreto, ma le indiscrezioni dicono che potrebbe essere Mauro Corona.



IL TEDX

Si attende il TedX Cortina, alle 10 di venerdì 25 agosto, al rifugio Socrepes, sotto la Tofana, che accoglierà la conferenza ad alta quota più seguita d’Italia. Con la conduzione dello speaker radiofonico Jody Cecchetto ci sarà Giada Bortoluzzi. Introdurranno dieci persone, dieci storie, accomunate da un unico filo, la “Meraviglia”. Sabato 26 agosto è prevista la proclamazione di Giuliano Da Empoli, che ha vinto il Premio Cortina 2023, con il suo “Il mago del Cremlino”, edito da Mondadori. Il Premio della montagna Cortina 2023va invece a Francesco Faggiani, autore di “L’inventario delle nuvole”, pubblicato da Fazi. La cerimonia di proclamazione dei vincitori, con l’incontro dei due autori con il pubblico, sarà alle 18, al centro Alexander Girardi Hall di Cortina. Domattina alle 10.30 si parla di leggende delle Dolomiti, con Susy Rottonara, della Val Badia, nel piazzale di Fiames, luogo di epiche battaglie, nella saga dei Fanes. E’ uno dei “Mercoledì della cultura ladina”, proposti dall’Ulda. Dal 23 al 27 agosto si accende l’accoglienza “Pet friendly” di Cortina, in una settimana di eventi dedicati agli animali d’affezione. Si comincia mercoledì con l’incontro aperto al pubblico “La natura a servizio dei quattrozampe”. Il 26 agosto sarà celebrata la giornata mondiale del cane, con l’evento “Dog challenge”, fra le vie di Cortina.