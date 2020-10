Attraversa di fronte a casa, falciata dal tir muore 92enne

CORTINA

Erano apparse da subito gravi le condizioni di Maria Battocchio, la 92enne di Cortina che ieri intorno a mezzogiorno è stata investita da un tir di fronte casa. La donna, elitrasportata d’urgenza all’ospedale Ca Foncello di Treviso, è poi spirata per il gravissimo politrauma riportato. Indagato per omicidio stradale il conducente del camion, un italiano non residente in provincia. La ricostruzione di quanto accaduto e i rilievi sono stati effettuati dagli agenti del commissariato di Cortina, che ora stanno vagliando l’esatta dinamica.

L’ALLARME

Non è ben chiaro cosa sia accaduto. L’allarme è scattato alle 12.10 di ieri, quando è intervenuta immediatamente sul posto un’ambulanza della Croce Bianca di Cortina. La 92enne Maria Rosa Battocchio stava attraversando vicino a casa, all’altezza del negozio Pinotti Cashmere, al civico 1 di via Roma. Un punto della statale 51 dove ci sono anche le strisce pedonali, ma non è chiaro se la donna fosse sul passaggio oppure no. Il tir arriva e, quando ha quasi terminato il transito, per cause al vaglio della polizia di Stato, avrebbe travolto l’anziana con l’asse di dietro del mezzo. Una dinamica assurda che è al vaglio degli agenti.

CODICE ROSSO

L’anziana è finita a terra con un gravissimo politrauma. È stata intubata sul posto e stabilizzata e poi, viste le condizioni e la dinamica, trasferita con l’elicottero all’ospedale trevigiano. Ma è stato tutto inutile: dopo qualche ora, alle 17, Maria Battocchio è spirata.

LE INDAGINI

Gli agenti del Commissariato, con i colleghi della stradale, stanno ricostruendo l’accaduto, anche con l’aiuto delle telecamere. Come avviene in questi casi il mezzo pesante condotto dall’investitore è stato posto sotto sequestro ed è a disposizione della magistratura per le indagini. Saranno passati al setaccio anche cronotachigrafo e il cellulare dell’uomo, un atto dovuto che avviene sempre ad ogni incidente. Anche la salma di Maria, al momento, è a disposizione della magistratura: nelle prossime ore verrà eseguito l’esame cadaverico esterno, che potrebbe essere sufficiente, senza ulteriori accertamenti autoptici.

IL LUTTO

La notizia della scomparsa di Maria Rosa si è diffusa subito a Cortina, dove la donna era molto conosciuta: nella sua proprietà in passato, proprio sopra il negozio Pinotti, era stata allestita una struttura ricettiva. Da più parti però ieri si sollevavano perplessità per la pericolosità di quel punto con strisce pedonali in curva e un incrocio molto insidioso.

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA © RIPRODUZIONE RISERVATA