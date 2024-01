CORTINA - La Cooperativa di Cortina deve celermente attivarsi per ristrutturare e riaprire l'albergo Concordia, di sua proprietà. Quell'hotel, una delle case storiche della ricettività ampezzana, è chiuso da anni, dopo essere stato lasciato deperire, dalla precedente proprietà, e oggi rappresenta un brutto biglietto da visita, sul corso pedonale, proprio di fronte al municipio. A proporre questa riflessione, a lanciare questo appello, è stato il consigliere comunale Benedetto Gaffarini, nel consiglio comunale di ieri, 11 gennaio, durante la discussione sul progetto di ampliamento dei parcheggi della Cooperativa, con realizzazione di un collegamento a servizio dell'emporio e adeguamento della mobilità per chi ha disabilità motorie.

L'INVITO

«Vista la presenza in aula del presidente della Cooperativa, propongo questo invito a sbloccare la situazione dell'albergo Concordia - ha detto Gaffarini - la chiusura di questa struttura ha un costo elevatissimo per la nostra comunità. Se consideriamo un ritorno economico di 150 euro al giorno per persona, di ogni ospite, oltre alla spesa per il soggiorno in albergo e lo moltiplichiamo per un centinaio di ospiti, per un periodo anche soltanto di 180 giorni all'anno, arriviamo a due milioni 700 mila euro l'anno di indotto, che manca, per la chiusura dell'albergo. Una scelta sbagliata degli imprenditori comporta costi per l'intera comunità. I ruderi sviliscono il valore della città che li contiene. Quindi andate avanti con i vostri lavori, relativi al negozio, ma considerate anche le esigenze della comunità».

L'ASSESSORE

È intervenuto Stefano Ghezze, assessore comunale esterno all'urbanistica: «Concordo sulla necessità di recuperare gli edifici chiusi, obsoleti, che sviliscono il paese. Nel caso dell'hotel Concordia, la Cooperativa, da quando ne è proprietaria, sta andando avanti con l'ipotesi di recuperarlo. Il cda deve definire i modi. Ci sono state interlocuzioni informali e anche il Concordia, come altri alberghi del paese, sta per arrivare alla ristrutturazione, che prevederà anche un ampliamento volumetrico». Il Concordia è uno degli alberghi storici di Cortina, posizionato lungo quella che un tempo era la strada principale, di attraversamento del paese, da una cinquantina d'anni divenuta isola pedonale. Sorge proprio a fianco della Cooperativa, con cui condivide l'area posteriore, un parco verde, e una zona destinata a parcheggi. Da almeno sei anni la proprietà valuta il recupero della struttura, l'ammodernamento e l'ampliamento, con diversi progetti. Per la gestione si era prospettato l'affidamento al gruppo Gualandi.