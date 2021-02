Mondiali di sci, con l'app Cortina 2021 tutti gli eventi in diretta streaming Ecco come

CORTINA - La pandemia che stiamo affrontando da un anno ha rideterminato ogni interazione con gli eventi sportivi e i Mondiali di sci alpino di Cortina saranno un esempio, il primo a livello planetario, di come la tecnologia riesca a venire in aiuto agli appassionati e tifosi che non potranno vivere in prima persona le emozioni, sportive ma non solo, fra le Dolomiti bellunesi della Conca d'Ampezzo.

APPROFONDIMENTI L'EVENTO Mondiali di sci di Cortina, tutte le gare in programma Il calendario...

L’innovazione tecnologica che permetterà tutto questo sarà una app - Cortina 2021, disponibile per Android e iOs - realizzata dal Digital provider della Fondazione Cortina, la società IQUII. I fan dello sci alpino avranno la possibilità di partecipare come spettatori virtuali agli eventi grazie all’applicazione (in download gratuito e già oltre 10mila appassionati l'hanno scaricata) attraverso la quale sarà possibile seguire le cronache live delle gare degli speaker ufficiali di #Cortina2021 presenti sulle piste.

Ma si potrà anche vivere il dietro le quinte delle competizioni potendo fruire di contenuti esclusivi oltre che partecipare a contest a premi, offerti dagli sponsor dell’evento, per restare coinvolti, gara dopo gara, nelle imprese degli atleti iridati. Possibile anche assistere in streaming alle conferenze stampa post gara intervenendo con domande da casa.

Fabio Lalli, docente a Perugia, chief business di Iquii, spiega il valore aggiunto dell’app Cortina2021: «L'evento è un traguardo importantissimo dal punto di vista tecnologico e sportivo. il nostro supporto strategico/tecnico all’evento, previsto nel marzo 2020 e interrotto per il sopraggiungere della pandemia, è stato ripensato e ridistribuito proprio a causa del Covid e dello slittamento dell’evento di un anno. Abbiamo dovuto riorganizzare anche la app, che avevamo già sviluppato per la Fondazione nel 2019. Tutte le opzioni di interazione che ritroviamo ora nell’applicazione, consentono agli appassionati dello sci alpino di poter vivere comunque le emozioni».

IL CALENDARIO delle gare - Clicca qui per il programma completo

Ultimo aggiornamento: 08:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA