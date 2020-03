BELLUNO - «Casa dei miei genitori è pronta a ospitare gratuitamente gli italiani bloccati in Marocco». La solidarietà ai tempi dell'emergenza coronavirus ha tante sfacettature: anche quella di un cittadino marocchino da oltre 20 anni in Italia, residente a Sospirolo (Bl), che vuole ricambiare in qualche modo tutto quello che ha avuto in questi anni in Italia. Così Banni Lambarki ha messo un post su Facebook, inviatando chiunque si trovi in difficoltà in Marocco, dopo la chiusura dei voli per le regole anti-contagio, che ha blocctao tanti italiani nel paese nordafricano, a rivolgersi alal casa della sua famiglia in Marocco, dove saranno ospitati gratuitamete. «E' il minimo che possa fare per questo paese - dice Banni Lambarki - dove sono cresciuto e amo veramente. Non mi sento più un straniero. Ho appreso che tantissimi italiani, andati giù per vacanze e sono stati bloccati perciò vorrei che questo messaggio li raggiungesse per portare un piccolo aiuto. Contatto Whatsapp 0039.3899950040». Ultimo aggiornamento: 14:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA