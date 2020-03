Ecco dove sono i 7 contagi nel Bellunese, "chiusa" la Medicina ad Agordo

LA MAPPA - Il bollettino dell'Azienda Zero diffuso oggi, 5 marzo, ha specificato oggi le zone dove ci risiedono i contagiati dal coronavirus bellunesi, dati non resi noti dall'Usl 1 Dolomiti, nonostante le richieste. I primi due casi sono a La Valle, come era stato scritto: tra questi il primo positivo un uomo che il 17 febbraio scorso è andato a Codogno per lavoro. Altri due casi all'ospedale di Feltre: un medico della chirurgia e l'infermioera. Ieri sera invece è arrivata la conferma dei due positivi a Cesiomaggiore. Infine un caso anche a Belluno.



Intanto oggi, 5 marzo, dopo Feltre, altra emergenza a Agordo. «Le attività dell'ospedale di Agordo - afferma l'Usl 1 Dolomiti in una nota diffusa oggi - , per quanto riguarda i ricoveri e alcune attività ambulatoriali (in particolare quelle afferenti alla Medicina) è da oggi riorganizzata, con temporanea sospensione dell'accettazione di nuovi pazienti. La motivazione è dovuta agli accertamenti in corso sui contatti di un caso positivo COVID-19 e alla conseguente volontà di riduzione del rischio per gli utenti programmati o urgenti. I ricoveri urgenti sono accettati nell'ambito della rete ospedaliera aziendale, le visite ambulatoriali e i ricoveri già programmati saranno ricollocati non appena possibile. Il Pronto Soccorso è aperto.