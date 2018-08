Coppia di escursionisti bloccati dalle rocce scivolose: salvati

BELLUNO - Bloccati dalla pioggia, infreddoliti e impauriti a causa delle rocce rese scivolose dall'acqua, una coppia di escursionisti di Jesi (Ancona) è rimasta bloccata in montagna nei pressi del laghetto del Coldai, lungo il sentiero numero 570. I due, una ragazzo e una ragazza di 24 anni, hanno allertato attorno alle 16.00 i soccorsi del 118. Individuati dall'equipaggio dell'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, sono stati recuperati con un verricello di 30 metri dal tecnico del Soccorso alpino a bordo.



Trasportati ai Piani di Pezzè, hanno proseguito verso valle con gli impianti di risalita. Altro intervento verso le 18.00 per una squadra del Soccorso alpino di Agordo al Rifugio Vazzoler per recuperare una persona con un trauma alla caviglia.

