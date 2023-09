IL RISIKO SPAZI

BELLUNO - Sono sei le scuole superiori in città: Istituto di istruzione superiore Segato Brustolon distribuito fra l’indirizzo tecnico di via Psaro in centro e quello professionale di via San Lorenzo; Istituto di istruzione superiore Galilei-Tiziano , il primo è lo scientifico di Mussoi, il secondo il classico di via Cavour; Istituto di istruzione superiore Catullo – con l’indirizzo liceale dell’Artistico e quello professionale - di via Garibaldi; i quattro indirizzi – linguistico, scienze umane, economico-sociale, musicale – dei licei Renier di Mier; Istituto tecnico commerciale Calvi di Mier e la scuola paritaria del liceo Lollino di via San Pietro. Ma solo gli studenti di uno di questi frequenteranno l’anno scolastico nella sede di competenza: quelli degli indirizzi classico e scientifico del Lollino. Per gli altri, tutti gli altri, complici spazi insufficienti e lavori in attesa di partire, le sedi saranno almeno due. O addirittura quattro, come nel caso di Galilei-Tiziano e Catullo.

SEGATO

Ad essere spostati dalla loro sede saranno per esempio gli studenti di alcune classi del Segato. In questo caso la necessità è dettata dal prossimo avvio di un cantiere nella parte dell’Istituto che dà verso piazza Piloni. Ad accoglierli saranno i moduli prefabbricati adibiti ad aule eretti nel frattempo nel cortile dell’Istituto Brustolon, in via San Lorenzo.

GALILEI TIZIANO

Anche al classico Tiziano è previsto l’avvio di un cantiere che, a dire il vero, sarebbe dovuto partire nello scorso mese di luglio. I liceali del classico verranno così dirottati in alcune aule (sette) dello Sperti, in via Feltre, mentre quelli dello scientifico troveranno posti in tre sedi: nella “casa madre” di via Gregorio XVI a Mussoi, nella sede dell’Iti di via Psaro (4 classi) e nei container, esistenti ormai da anni, nel prato di fianco alla sede. In particolare nei container saranno ospitate le sei classi prime. Insomma: ragazzi e ragazze di Galilei e Tiziano saranno dispersi complessivamente in quattro diverse sistemazioni.

CATULLO

Sarà molto articolato e difficile anche l’anno scolastico che attende studenti e insegnanti del Catullo. Oltre alla sede, le lezioni si terranno anche in un edificio di via Feltre che da anni ospita la scuola, in alcune aule affittate nella attigua parrocchia di Loreto e, novità di quest’anno, al primo e secondo piano del Seminario Gregoriano di via Feltre, ospiti cioè della stessa struttura, seppur in un’altra ala, dove ha sede il Lollino. Totale: quattro.

CALVI

Anche il Calvi si sdoppia, ma in maniera quasi indolore: oltre alla sede di via Concetto Marchesi, i container sistemati nel cortile della stessa scuola ospiteranno un’altra classe. La situazione che non è ancora stata risolta è quella dei licei Renier che dopo essere stati per alcuni anni dislocati fra la sede e alcune aule del Brustolon, dal 2018 utilizzano i moduli appositamente installati nel cortile del Calvi.

RENIER

Di fronte alla conclusione del periodo di affitto di questi container, la Provincia aveva pensato di sistemare anche le classi eccedenti del Renier negli spazi nuovi ottenuti con i nuovi container del Brustolon e in altri moduli presenti dal 2020 nei pressi del Calvi. Ma il piano, comunicato fra l’altro alla scuola il 10 agosto, che prevedeva lo spezzatino in tre sedi di docenti, personale Ata e studenti, non ha trovato accoglienza perché troppo penalizzante per la didattica. E ancora in questi giorni si sta lavorando alla ricerca di una soluzione alternativa.

I TEMPI